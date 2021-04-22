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الهند تحصي 315 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس 22/أبريل/2021 - 08:40 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، 315 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية في العالم، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت الصحة الهندية، تجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد 15 مليونا، محتلة المركز الثاني، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

 

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفعت الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 اليوم بـ 1761  ليصل مجموعها الكلي إلى 180530 شخصا.

 


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