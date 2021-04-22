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سر غياب مايسترو الزمالك أمام الإنتاج الحربي

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن سر غياب يوسف أوباما عن مران الفريق امس استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.


وأكد أسامة أن اللاعب يعاني من إصابة في الكتف تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة، وشارك في مران أمس بشكل طبيعي ولكنه اشتكى بعد المران من الإصابة.

 

واضاف طبيب الفريق أن أوباما سيخضع لفحص بالآشعة اليوم لمعرفة حجم الإصابة وسيغيب عن مواجهة اليوم أمام الإنتاج.

 

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس في الجولة الـ 16 للدوري الممتاز على استاد السلام

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