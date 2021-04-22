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موسيماني يلوم نجم الأهلي بعد السقوط أمام سموحة

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، إن فريقه خاض مباراة صعبة أمام سموحة، وتميزت المباراة بالقوة، ولم يكن الفريق موفقًا، وأهدر العديد من الفرص، وكان هناك بعض الأخطاء الفردية والجماعية.

 

وخسر الأهلي أمس الأربعاء بهدفين مقابل هدف أمام سموحة في مباراة مؤجلة ببطولة الدوري المصري.


وأكمل موسيماني في تصريحات عقب المباراة:" أن الأهلي بذل مجهودًا كبيرًا خلال المباريات الماضية، وفقد عددًا من اللاعبين بسبب الإصابات، واضطر إلى إجراء تبديلات اضطرارية، وكان يمكن أن ينهي المباراة مبكرًا في الكرة التي لاحت لأفشة، خاصة أن سموحة كان يلعب على الكرات المرتدة.

 

وأوضح أن الأهلي يتقبل الهزيمة في ظل الظروف الراهنة، لافتًا إلى أنه تأكد قبل المباراة من جاهزية الشناوي الذي أكد قدرته على خوض اللقاء، خاصة أنه الحارس الذي شارك بشكل أساسي في الفترة الماضية. وأضاف: «نعاني بسبب ضغط المباريات، ولكنه الأمر الواقع الذي نعيشه ولا نملك شيئًا حياله».


واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «لن أتحدث عن الإصابات اليوم لكي لا تكون مبررًا للخسارة.. فقد سبق لنا الفوز على الزمالك رغم وجود إصابات».

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