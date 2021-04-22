رسمياً.. أحمد عبد الله يتعاقد على الجزء الثاني من "رمضان كريم"

تعاقد السيناريست أحمد عبدالله، رسمياً مع المنتج أحمد السبكي والمخرج سامح عبد العزيز، على إنتاج الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، مساء أمس الأربعاء، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وقت عرضه ضمن دراما رمضان عام 2017، وبعد عرضه مؤخرًا على إحدى القنوات الفضائية.

ويعقد المخرج سامح عبد العزيز، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف أحمد عبد الله خلال الأيام القادمة من أجل التحضيرات اللازمة وترشيح الشخصيات الجديدة التي ستظهر ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، لكي يظهر العمل للنور خلال دراما رمضان القادم 2022.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم"، شارك في بطولته روبي، وشريف سلامة وسيد رجب، والراحل محمود الجندي، وسلوي عثمان، وسلوي محمد علي، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وتم إنتاجه عام 2017، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.