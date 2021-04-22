الأسطورة باقي في مدريد.. تطور جديد بشأن سيرجيو راموس

كشفت تقارير إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن سيرجيو راموس أبلغ مسئولي ريال مدريد بأنّه سيقوم بتخفيض راتبه بنسبة 10%.

وأوضح البرنامج الإسباني بأن الملكي يرغب في تجديد عقد راموس لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم إضافي بشرط تخفيض راتبه بنسبة 10% علماً بأن راتبه حوالي 12 مليون يورو سنوياً.

وعن مستقبل راموس, قال بيريز في تصريحات نقلها البرنامج الإسباني:" راموس وافق الموسم الماضي على تخفيض راتبه 10% وهذا الموسم غير موقفه، نعيش وضعاً حرجاً وسنرى كيف سننهي الموسم اقتصادياً".

وعن بقاء راموس, اختتم بيريز تصريحاته قائلا:"أنا أحب راموس كثيراً لكننا الآن في وضع سيء للغاية، قد يحدث أي شيء في نهاية الموسم الحالي".



