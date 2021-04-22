باكستان تسجل 148 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في باكستان، اليوم الخميس، تسجيل 148 وفاة بسبب كوفيد-19 في حصيلة يومية قياسية منذ شهور.

وكانت السلطات الصحية في باكستان، رصدت إجمالا 772381 حالة إصابة مؤكدة و16600 وفاة بالفيروس.

وتشهد باكستان حاليا موجة ثالثة من تفشي كورونا وسط انتهاكات واسعة لقواعد التباعد الاجتماعي، فيما تقول الحكومة إن الموجة الراهنة أخطر مقارنة بسابقتيها.

وقررت الحكومة الباكستانية، فرض إغلاق جزئي في المناطق عالية الخطورة لاحتواء تفشي الفيروس بينما تقوم بتطعيم العاملين بالصحة وكبار السن.