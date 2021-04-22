Advertisements

بوتين يتعهد برد روسي "سريع وصعب" ضد خصومه

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:21 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
حذر الرئيس فلاديمير بوتين الغرب بشدة، يوم الأربعاء، من التعدي أكثر على المصالح الأمنية لروسيا، قائلًا إن رد موسكو سيكون "سريعًا وصعبًا" وسيجعل الجناة يأسفون بشدة على تصرفاتهم.

جاء التحذير خلال خطاب بوتين السنوي عن حالة الأمة وسط حشد عسكري روسي ضخم بالقرب من أوكرانيا، حيث تصاعدت انتهاكات وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة. وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الكرملين على سحب القوات.

وقال بوتين: "آمل ألا يجرؤ أحد على تجاوز الخط الأحمر فيما يتعلق بروسيا، وسوف نحدد مكانها في كل حالة على حدة.. أولئك الذين ينظمون أي استفزازات تهدد مصالحنا الأمنية الأساسية سوف يندمون على أفعالهم أكثر مما يندمون على أي شيء."

ورفضت موسكو المخاوف الأوكرانية والغربية بشأن زيادة القوات، قائلة إنها لا تهدد أحدا وإن روسيا لها الحرية في نشر قواتها على أراضيها. لكن حذر الكرملين أوكرانيا أيضا من محاولة استخدام القوة لاستعادة السيطرة على الشرق الذي يسيطر عليه المتمردون، قائلا إن روسيا قد تضطر للتدخل لحماية المدنيين في المنطقة.

قال بوتين: "نحن في الحقيقة لا نريد حرق الجسور.. ولكن إذا أخطأ البعض في نوايانا الطيبة باللامبالاة أو الضعف، وكانوا يعتزمون حرق أو حتى تفجير تلك الجسور بأنفسهم، فإن رد روسيا سيكون غير متكافئ وسريع وصعب."

وتأتي هذه التصريحات مع بداية موجة من الاحتجاجات في أنحاء روسيا لدعم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، وقالت جماعة حقوقية إنه تم اعتقال نحو 1500 شخص. وسار الآلاف في وسط موسكو، حيث أغلقت الشرطة ساحة بجوار الكرملين. أغلقت الشرطة في سانت بطرسبرغ ساحة القصر، خارج متحف الأرميتاج، واحتشد المتظاهرون بدلًا من ذلك على طول شارع نيفسكي بروسبكت.

كما أشار بوتين في خطابه إلى تحركات روسيا لتحديث ترسانتها النووية وقال إن الجيش سيواصل بناء المزيد من أحدث صواريخ تفوق سرعة الصوت وأسلحة جديدة أخرى. وأضاف أن تطوير طائرة بدون طيار مسلحة نوويا من طراز بوسيدون تحت الماء وصاروخ كروز بوريفيستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية مستمر بنجاح.

في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، شجب الرئيس الروسي أولئك الذين يفرضون "عقوبات اقتصادية غير قانونية وذات دوافع سياسية ومحاولات فجّة لفرض إرادتها على الآخرين". وقال إن روسيا أبدت ضبط النفس وامتنعت في كثير من الأحيان عن الرد على الأعمال "الفظة علانية" من قبل الآخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روسيا بوتين الولايات المتحدة

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

منذ 18 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 10 ساعة

قلق في برشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 10 ساعة

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. وكالات روسية: "بوتين" يتوعد لـ"ترامب" ويوجه رسالة شديدة اللهجة لـ"أمريكا"

الكرملين: التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا لا تشكل أي تهديد

الكرملين: موسكو تأسف لتدهور العلاقات الروسية الأوكرانية

الخارجية الروسية: اتصالات على أعلى المستويات بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا

مسؤول في الكرملين يحذر من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

الخارجية البريطانية: اتفقنا مع أمريكا على رفض أي تصعيد روسي في أوكرانيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

08:05 ص

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

12:29 ص

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

01:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر