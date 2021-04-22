بوتين يتعهد برد روسي "سريع وصعب" ضد خصومه

حذر الرئيس فلاديمير بوتين الغرب بشدة، يوم الأربعاء، من التعدي أكثر على المصالح الأمنية لروسيا، قائلًا إن رد موسكو سيكون "سريعًا وصعبًا" وسيجعل الجناة يأسفون بشدة على تصرفاتهم.





جاء التحذير خلال خطاب بوتين السنوي عن حالة الأمة وسط حشد عسكري روسي ضخم بالقرب من أوكرانيا، حيث تصاعدت انتهاكات وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة. وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الكرملين على سحب القوات.





وقال بوتين: "آمل ألا يجرؤ أحد على تجاوز الخط الأحمر فيما يتعلق بروسيا، وسوف نحدد مكانها في كل حالة على حدة.. أولئك الذين ينظمون أي استفزازات تهدد مصالحنا الأمنية الأساسية سوف يندمون على أفعالهم أكثر مما يندمون على أي شيء."





ورفضت موسكو المخاوف الأوكرانية والغربية بشأن زيادة القوات، قائلة إنها لا تهدد أحدا وإن روسيا لها الحرية في نشر قواتها على أراضيها. لكن حذر الكرملين أوكرانيا أيضا من محاولة استخدام القوة لاستعادة السيطرة على الشرق الذي يسيطر عليه المتمردون، قائلا إن روسيا قد تضطر للتدخل لحماية المدنيين في المنطقة.





قال بوتين: "نحن في الحقيقة لا نريد حرق الجسور.. ولكن إذا أخطأ البعض في نوايانا الطيبة باللامبالاة أو الضعف، وكانوا يعتزمون حرق أو حتى تفجير تلك الجسور بأنفسهم، فإن رد روسيا سيكون غير متكافئ وسريع وصعب."





وتأتي هذه التصريحات مع بداية موجة من الاحتجاجات في أنحاء روسيا لدعم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، وقالت جماعة حقوقية إنه تم اعتقال نحو 1500 شخص. وسار الآلاف في وسط موسكو، حيث أغلقت الشرطة ساحة بجوار الكرملين. أغلقت الشرطة في سانت بطرسبرغ ساحة القصر، خارج متحف الأرميتاج، واحتشد المتظاهرون بدلًا من ذلك على طول شارع نيفسكي بروسبكت.





كما أشار بوتين في خطابه إلى تحركات روسيا لتحديث ترسانتها النووية وقال إن الجيش سيواصل بناء المزيد من أحدث صواريخ تفوق سرعة الصوت وأسلحة جديدة أخرى. وأضاف أن تطوير طائرة بدون طيار مسلحة نوويا من طراز بوسيدون تحت الماء وصاروخ كروز بوريفيستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية مستمر بنجاح.



