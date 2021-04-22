صبري غنيم يكتب: تامر مرسي.. وملوك الجدعنة!





- دعونى أُحَيى تامر مرسى كمنتج وطنى نجح فى تتويج البطولات المصرية فى تقديمه الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، فاجتمع حوله البيت المصرى، كما امتدت بصماته إلى مسلسل «هجمة مرتدة»، فاستحق لقب إمبراطور الإنتاج المتوج.. فى عهده أصبحت القنوات الفضائية المصرية صورة لمجتمعنا الراقى بالإنجازات العملاقة التى لحقت بمصر، لذلك دعونى أستنكر المسلسلات «الترسو» كالتى رأيناها فى (ملوك الجدعنة) و(لحم غزال)، إنها صورة لمجتمع لفظناه من عشرات السنين أيام ما كان البلطجية يفرضون الإتاوات ويبيعون المخدرات، ويستخدمون «السنج والبونيات».. فأعطوا صورة قبيحة لمجتمع الحارة المصرية التى سقطت من ذاكرتنا.



- لا أعرف لماذا هذا التوقيت فى وقتٍ تسعى فيه الدولة لتنمية المجتمع بإخفاء الصور القبيحة وهى تتخلص من العشوائيات، فمثلا حى مثل «الباطنية» الذى كان فى الخمسينيات مصدرا لبيع المخدرات اختفى تماما من فوق خريطة التنمية، وأصبحت مصر جميلة حتى فى أسلوب الحوار بين البشر، لم تعد السنجة ولا السلاح الأبيض هما لغة الحوار، ورأينا شبابنا فى النوادى وهم يحققون البطولات.



- أنا أفهم أن الجدعنة هى الشهامة فى أن يكون الصديق سندا لصديقه فى المحن والضراء، لكن أن تكون الشهامة بلطجة وإجراما.. طبعا أدوار لا أحب لممثل ناجح مثل مصطفى شعبان أن يقوم بدور الفتوة والسلاح فى يده، والمخدرات فى سيجارته مع أنه صاحب تاريخ مشرف فى الدراما المصرية، للأسف مسح تاريخه المشرف فى «ملوك الجدعنة»، ولا أعرف لماذا نسى دوره العظيم فى مسلسل «عائلة الحاج متولى» مع المرحوم نور الشريف.. المخرج محمد النقلى جسد الحارة المصرية بعراقتها، لم يضف إليها صور البلطجة ولا السلاح الابيض ولا المخدرات، لذلك أذيع المسلسل فى ١٢ دولة، لأن كاتبه «مصطفى محرم» نجح فى عرض مشاكل تعدد الزوجات مع الرجل الشرقى فى إطار يتسم بالمرح، وجسد قدرة الرجل الشرقى على تعايش زوجاته الأربع فى بيت واحد.. للحق كان المسلسل من المسلسلات الرائعة، وعندنا مسلسل آخر لايزال فى ذاكرتنا حيا حتى بعد وفاة مؤلفه الكاتب المرحوم أسامة أنور عكاشة «ليالى الحلمية»، فقد تناول الحارة المصرية بعظمتها.. يعنى عايز أقول إذا كان لابد من العودة للحارة المصرية، فعلينا أن نتذكر الذين سبقونا فى مسلسلات رائعة دخلت فيها الحارة المصرية التاريخ دون بلطجة أو مخدرات أو سكاكين وسواطير.



- نحن نظلم هذا الجيل، ونحن نضعه أمام مسلسل «ملوك الجدعنة» أو مسلسل «لحم غزال».. ولا أعرف ماذا استفادت المحطة «إياها» التى عرضت هذين المسلسلين وهى تعرف جيدا عظمة مصر، وأن الحارة المصرية لم تعد تستخدم السلاح الأبيض ولا المخدرات الآن، لذلك دعونى أقُل إنها سقطة من هذه المحطة، وعار على كل من شاركها فى هذا العمل المسيء للحارة المصرية، لذلك لا يشرف ممثل محترم مثل «مصطفى شعبان» أن يرى أخته أو أخاه، وخاصة عندما يكون أحدهما فى سن البلوغ يتابع تدمير القيم المجتمعية، أفهم «ملوك الجدعنة» ليس باستخدام السلاح ولا بأسلوب البلطجة، ليبقى كل منهما «جدع».



- لذلك دعونى أحيى تامر مرسى، رئيس إعلام المصريين، لقد نجح فعلا فى اختيار مسلسلات رمضان، يكفى أن يعيدنا إلى تاريخ الإخوان فى رابعة وكيف كانوا يسيطرون على مساحة من أرض مصر ثم انهارت فوق رؤوسهم يوم تصفية «رابعة».. هذه اللقطات التاريخية واقتحام قسم شرطة كرداسة شهادة للتاريخ بأن هؤلاء المتأسلمين استحقوا فعلا ثورة الشعب عليهم.



- شكرًا الفنان القدير تامر مرسى، فقد أبدعت وحافظت على الأمانة، فكنت أمينًا على المشاهد المصرى الذى سلمك مفاتيح بيته، فأصبح يستمتع بمسلسلات لها قصة وتاريخ تتصدر الفضائيات المصرية.



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المقال: نقلاً عن "المصري اليوم".