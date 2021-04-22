Advertisements
أسعار اللحوم في السوق المصري اليوم الخميس 22-4-2021
الخميس 22/أبريل/2021 - 09:26 ص
الفجر الاقتصادي
Advertisements
شهدت أسعار اللحوم ، اليوم الخميس في السوق المصري 2221-4-2021، استقرارا فى الأسواق خلال 10 أيام شهر رمضان المبارك، مع قيام الحكومة بضخ
مزيد الكميات منها لتحقيق استقرار الاسعر في شهر رمضان.
تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى
130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.
وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك
130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم
بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150
جنيها للكيلو.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements