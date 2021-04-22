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أسعار اللحوم في السوق المصري اليوم الخميس 22-4-2021

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:26 ص
اسعار اللحوم في مصر اليوم الخميس
اسعار اللحوم في مصر اليوم الخميس
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار اللحوم ، اليوم  الخميس في السوق المصري  2221-4-2021، استقرارا فى الأسواق خلال  10 أيام شهر رمضان المبارك، مع قيام الحكومة بضخ مزيد الكميات منها لتحقيق استقرار الاسعر في شهر رمضان.

 

 

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

 

وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

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