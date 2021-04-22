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للموت يحقق نجاحًا كبيرًا ويتصدر في الأسبوع الأول!

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تصدّر مسلسل (للموت) قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة على شاهد في كل أنحاء العالم العربي وحول العالم، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وتفوّق بترتيب المشاهدة على كل الأعمال الدرامية العربية وذلك في لبنان والامارات والأردن وفلسطين والجزائر، كما تصدر في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا أيضاً.

ودخل هاشتاج العمل صدارة الترند يومياً في كل أنحاء العالم العربي، ويحقق تفاعلاً كاسحاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينال اعجاب واشادة المشاهدين والنقاد على حد سواء، والذين يقدرون جهود كل نجوم العمل.

نذكر أنّ (للموت) للمخرج فيليب أسمر، الكاتبة نادين جابر، وإنتاج Eagle Films/جمال سنان، ويعرض على شاشة MTV اللبنانية إلى جانب شاهد.

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