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ريم العلي لـ "الفجر الفني": هذا هو سر اسم 60 يوم وسعيدة بحب الجمهور لدوري

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
حوار/ لمياء علي
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تخوض الممثلة السعودية ريم العلي الماراثون الرمضاني الحالي، بمسلسل جديد يحمل اسم 60 يوم، وحققت من خلاله نجاحات عدّة، وذلك بعد تجربتها الناجحة والفريدة من خلال العمل السعودي الأشهر طاش ما طاش، فضلاً عن تقديمها لأعمال أخرى لاقت النجاح أيضًا.

وتواصل "الفجر الفني" معها، وتحدث عن كواليس العمل وقالت "سعيدة بالمشاركة في 60 يوم، وأجسد من خلاله شخصية حصة، وهي فتاة كانت تعيش حياة سعيدة مع اهلها ولديها شقيقان أولاد، ولكن تمر الأحداث وتعرف أن شعورها بالفخر تجاه كل شيء في حياتها مزيف.

وأضافت: عملنا بكل حب خلال العمل، والكواليس كانت مفعمة بالحب والأخوة، كما كان التعاون مع الفنان تركي اليوسف أكثر من رائع، لأنه إنسان محب للجميع وساعدني في التحضير للشخصية وتقمصها، كما سعدت بالعمل مع المخرج هو الآخر، وهذا هو التعاون الأول مع شركة i see media، وكان ممتعا للغاية وسعدت به.

وبسؤالها عن سر تسمية العمل بعنوان 60 يوم، اشارت إلى أنها تأتي من فكرة الأحداث، التي تظهر إصابة شقيقها برصاصة في رأسه، وحينها يخبرهم الطبيب بأن مصيرة سيحدد خلال 60 يوم لتحديد مصيره إما أن يكمل حياته أو يتوفى وهو ما سنراه في الحلقات.

كما أعربت عن سعادتها بحب الجمهور لشخصيتها خلال المسلسل، مؤكدة على أن الردود كانت إيجابية مبشرة، ووصلتها تعليقات كثيرة عبر السوشيال ميديا وفي الشارع ايضاً، وأكدت على أن ذلك يعني لها الكثير ولا سيما وأن مجهودها اثمر بنتيجة رائعة؛ لأن تصوير العمل خلال جائحة كورونا كان صعب.

وختمت حديثها بأنها بصدد التحضير لعمل جديد مع نفس الشركة ولكن تكتمت على تفاصيله حالياً حتى يكون مفاجأة للجمهور، كما أوضحت ان لديها هوايات كثيرة إلى جانب التمثيل، وهي حب ركوب الخيل.

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