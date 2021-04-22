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أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 22-4-2021
الخميس 22/أبريل/2021 - 09:37 ص
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم الخميس 22-4-2021، استقرارا في السوق المحلى، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار
الدواجن البلدى تترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36
جنيها الكيلو.
بينما استقرت أسعار البيض بجميع أنواعه حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض
المزارع 33-36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة
ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها
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