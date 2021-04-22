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هل يمكن أن يؤذي النيازك أحد؟.. البحوث الفلكية تجيب

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عصام جودة، رئيس الجمعية المصرية للعلوم الفلكية، تفاصيل ظاهرة شهب القيثارة، موضحا أن الشهاب عبارة عن كتل صخرية صغيرة جدا بين الكواكب وعندما نقترب من الأرض تحترق فتظهر لنا.
وأشار "جودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أننا يمكن أن نرى شهب على مدار العام، ولكن بعدد قليل، ولكن هناك أوقات معينة نرى كميات كبيرة من الشهب، وذلك بسبب أن الأرض خلال دورانها حول الشمس تمر على بقايا مذنبات، وترتطم بها فتدخل الغلاف الجوي للأرض.

وأضاف أن ذروة رؤية الشهب ستكون من مساء اليوم وحتى فجر الجمعة، موضحا أن هناك فرق بين الشهاب والنيزك، منوها بأن احتمال أن يؤذي النيزك أحد من سطح الأرض نادر جدا، حيث أن 79% من سطح الأرض عبارة محيطات وبحار، والمناطق المأهولة بالسكان بسيطة، معلقا: "ولكن لو أصابت أحد تكون زي الرصاصة".

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