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مسلسل نسل الأغراب | ملخص الحلقة التاسعة

الخميس 22/أبريل/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "نسل الأغراب" بهجوم "غفران" ورجاله على "عساف" والغجر، فى مشهد مخيف من إطلاق واشعال النيران، ووقع قتلى من الطرفين، ومن هنا يتحول "نميري" لقف في ظهر أخيه "عساف".

وإليكم أبرز أحداث الحلقة 9 من مسلسل "نسل الأغراب" :

انتهاء الحرب بين غفران وعساف


يأمر "غفران" بإنهاء الحرب الذي أقامها هو وأهله على الغجر و"عساف" بعد إصابة ابنه "سليم".

"غفران"ينكر هجومه على "عساف"

تشاجر "علي" مع "غفران" وانكاره للهجوم على الغجر و"عساف"، فتطلب منهم "جليلة" عدم إيذاء أي منهم للآخر.

اعتداء "بكري" على" دهب"

معاتبة والدة "بكري"لإبنها على تعاونه مع "عساف" فتتدخل" دهب" وتعنفه أيضًا، فيصفعها على وجهها.

"بكري" يخدع "علي"

ينكر "بكري" معرفة الأشخاص الذين هجموا عليهم، ويخبر" علي" أنه من الممكن أن يكون المطاريد هم الذين هجموا عليهم بغرض السرقة.

"جليلة" تحذر أبنائها من" عساف"

اعتراف "جليلة" لأبنائها بحبها لعساف، وتحذرهم منه لأنه ليس عاقلاً وقوي ولن يسكت على ما حدث له.

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