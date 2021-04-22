



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الخميس 22 ابريل 2021.





سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

15.62 جنيه للشراء.