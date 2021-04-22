Advertisements
سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021
الخميس 22/أبريل/2021 - 09:54 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الخميس 22 ابريل 2021.
سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجارى الدولى cib
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
Advertisements