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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 22-4-2021
الخميس 22/أبريل/2021 - 10:02 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 22-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 22-4-2021
أتلتيكو مدريد ضد هويسكا – 7 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
غرناطة ضد إيبار – 9 مساءً - beIN Sports HD 4
ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو – 9 مساءً - beIN Sports HD 2
برشلونة ضد خيتافي – 10 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
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