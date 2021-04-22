



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 22-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس 22-4-2021





أتلتيكو مدريد ضد هويسكا – 7 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium





غرناطة ضد إيبار – 9 مساءً - beIN Sports HD 4





ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو – 9 مساءً - beIN Sports HD 2





برشلونة ضد خيتافي – 10 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium



