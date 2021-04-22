سوريا تتلقى أول شحنة من لقاحات كورونا من خلال مبادرة كوفاكس العالمية

قال مسؤولون في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الحكومة السورية تلقت أول شحنة من لقاحات كورونا من خلال مبادرة كوفاكس العالمية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ومن جانبه، قال مسؤول دولي، إن أول دفعة من لقاح "أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا تصل اليوم إلى إدلب عبر برنامج كوفاكس.

وتسلمت السلطات الصحية في البحرين، اليوم الخميس، دفعة من لقاح "كوفيشيلد - أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا من الهند.

وأعلنت السلطات الصحية البحرينية، فتح باب التسجيل للتطعيم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأربعاء، إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءًا من 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.