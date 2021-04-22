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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 22-4-2021
الخميس 22/أبريل/2021 - 10:02 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 22-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 22-4-2021
المقاولون العرب ووادى دجلة
تقام مباراة المقاولون العرب ووادى دجلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر
الإنتاج الحربى والزمالك
تقام مباراة الإنتاج الحربى والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام
القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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