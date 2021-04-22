



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 22-4-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 22-4-2021





المقاولون العرب ووادى دجلة

تقام مباراة المقاولون العرب ووادى دجلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر





الإنتاج الحربى والزمالك

تقام مباراة الإنتاج الحربى والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام





القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



