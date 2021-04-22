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تعليمات من جهاز مدينة العاشر لاستلام أراضي الإسكان المميز

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:03 ص
اراضي الاسكان المتميز
اراضي الاسكان المتميز
الفجر الاقتصادي
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يواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحى 34، السابق حجزها لمستحقيها بمدينة العاشر من رمضان، وشدد على  العملاء سرعة التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

 

 

 

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (6) القطع من 121 : 150، اليوم الخميس 22/4/2021، والقطع من 151 : 190، يوم الإثنين 26/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (5) من 1 : 38، يوم الثلاثاء 27/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (4) من 1 : 30، يوم الأربعاء 28/4/2021، والقطع من 31 : 62، يوم الثلاثاء 4/5/2021، والقطع من 63 : 95، يوم الأربعاء 5/5/2021، والقطع من 96 : 122، يوم الأحد 9/5/2021.

 

 

 

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (3) من 1 : 37، يوم الإثنين 10/5/2021، والقطع من 38 : 63، يوم الثلاثاء 11/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (2) من 1 : 38، يوم الثلاثاء 18/5/2021، والقطع من 39 : 73، يوم الأربعاء 19/5/2021، والقطع من 74 : 83، يوم الخميس 20/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (1) من 1 : 30، يوم الأحد 23/5/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 24/5/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 25/5/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 26/5/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 27/5/2021، والقطع من 151 : 169، يوم الأحد 30/5/2021، وتم تخصيص الأيام من 31/5/2021 : 3/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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