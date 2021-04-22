إيناس ثروت تتألق بحلقةد اليوم من برنامج صحي اليوم على نغم FM 105.3





وتحدثت إيناس ثروت عن مسلسل هجمه مرتده للفنان أحمد عز وهند صبرى وعن تأليف المسلسل احدى ملفات المخابرات العامه المصريه ودور ولمسات مؤلف العمل باهر دويدار ومخرج العمل أحمد علاء الديب والفرق مابين التصوير والإخراج ما بين الماضى والحاضر.





كما طرحت على الجمهور بعض الاسئله عن متابعتهم للمسلسلات من فقره حٍـــلـ عنى ومنها سؤال عن مسلسل الفنان الكبير يحيى الفخرانى وهو نجيب زاهى زركش والسؤال ما هيا الاسماء الذى يشك فيها نجيب زاهى زركش والإجابة كانت سعد و سعيد ومسعد كما طرحت سؤال أخر عن مسلسل الأختيار 2 وهو عن الفنان أحمد مكى عندما طلب منه العسكرى سلفه ماليه كم عدد السلفه المطلوبة من العسكرى والاجابهز 2000 جنيه وتقسم بين مكى و ظابط زميله لأرضاء العسكري.



برنامج صحي اليوم يذاع من الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة صباحًا من الأحد حتى الخميس على محطه راديو نغم FM105.3

تألقت المذيعه المتميزه إيناس ثروت فى برنامج صحى اليوم صباح اليوم الخميس على محطه راديو نغم FM 105.3.