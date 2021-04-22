عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

تقدمت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين، والمشرف العام على الكرة، طارق أبو العينين، بجزيل الشكر والعرفان للكابتن هيثم شعبان، وجهازه المعاون، على الفترة التي قضاها كمدير فني للنادي.

مشددين على الدور الكبير الذي قام به مع فريق الكرة، سواء في رحلة التحدي الناجحة، من أجل الصعود للدوري الممتاز، والتي قاد فيها الفريق بإقتدار وكفاءة، لا ينكرها عليه أحد، بعد أن حمل على عاتقه تحقيق حلم خططت له الإدارة لسنوات، ووضعت فيه ثقتها، مؤمنة بقدرته كمدرب شاب وواعد على تحقيق هذا الحلم، الذي تحول إلى واقع ملموس، أو خلال الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بالشكل الذي وضع نادي سيراميكا كليوباترا، في طليعة الأندية التي يقدرها الجميع.

وإذ تتوجه إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بالشكر للكابتن هيثم شعبان، فإنها تتمنى له ولجهازه المعاون، النجاح والتوفيق والسداد في تجربة تدريبة جديدة، خلال الفترة المقبلة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة .

الجدير بالذكر أن هيثم شعبان أستطاع في أول مشاركة له كمدرب في الدوري الممتاز أن يحقق الفوز في 6 مباريات ، والتعادل في 7 ، وكانت الخسارة حاضرة في 5 مباريات بالدوري الممتاز ، بينما كانت الخسارة حاضرة مرة واحدة بكأس مصر أمام مصر المقاصة.