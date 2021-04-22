ننشر دعاء اليوم العاشر من رمضان 2021 – 1442 وثوابه

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نستعرض معكم فيما يلي دعاء اليوم العاشر من رمضان، حيث أوصى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالاستزادة من الدعاء خلال شهر رمضان الكريم والذي تزداد فيه النعم وقبول الدعاء، وقال "للصائم دعوة لا ترد".





دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي‏ مِنَ‏ الْمُتَوَكِّلِينَ‏ عَلَيْكَ‏، الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ".





ثواب دعاء اليوم العاشر من رمضان

"مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ".



