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ننشر دعاء اليوم العاشر من رمضان 2021 – 1442 وثوابه

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم دعاء اليوم العاشر من رمضان وأجره عند الله.. وأفضل الأوقات للإستجابة.

نستعرض معكم فيما يلي دعاء اليوم العاشر من رمضان، حيث أوصى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالاستزادة من الدعاء خلال شهر رمضان الكريم والذي تزداد فيه النعم وقبول الدعاء، وقال "للصائم دعوة لا ترد".

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي‏ مِنَ‏ الْمُتَوَكِّلِينَ‏ عَلَيْكَ‏، الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ".

ثواب دعاء اليوم العاشر من رمضان
"مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ".

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