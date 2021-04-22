Advertisements

بداية من الأحد المقبل.. "التضامن الاجتماعي" تعلن بدء صرف الدعم الإستثنائي لـ2696 مرشد سياحي

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
تبدأ وزارة التضامن الإجتماعي، الأحد المقبل، صرف الدعم الاستثنائي لنحو 2.696 مرشد سياحي من الذين تخلفوا عن صرف الدفعة الأولي أو الدفعة الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، حيث من المقرر أن يتم الصرف من خلال مكاتب البريد لمدة شهر من تاريخ بدء الصرف.

والجدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، قررت صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه شهريا ولمدة 4 أشهر على دفعتين لتكون قيمة كل دفعة 1000 جنيه، وذلك لدعم المرشدين السياحيين الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق الموضوعة والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، علي أن الدفعة الأولي تم صرفها في سبتمبر 2020، وتم صرف الدفعة الثانية في فبراير 2021 من خلال مكاتب البريد.

وأشارت القباج إلى أن قرار استئناف صرف الدعم يأتي استجابة للتظلمات التي تم تلقيها من المرشدين المستحقين للدعم ولكنهم تخلفوا عن الذهاب إلى مكاتب البريد للصرف في المواعيد المقررة لأسباب عديدة أهمها عدم علمهم بأحقيتهم في الدعم أو الذهاب الي مكاتب البريد عقب انتهاء مواعيد الصرف المحددة بالاتفاق مع هيئة البريد.

وأكدت على أن الدولة حريصة علي توفير كافة وسائل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لأبنائها في جميع الأوقات وخاصة فى وقت المحن.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمرشدين المستحقين للدعم، الاستعلام عن الصرف والمبلغ المستحق عن طريق الدخول إلي الموقع الالكتروني وزارة التضامن الاجتماعي www.moss.gov.eg.

وتأتي مبادرة دعم المرشدين السياحيين ضمن مبادرات الدعم الحكومية لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 9 ساعات

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ 37 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 20 ساعة

قلق في برشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

10:00 ص

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

08:05 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر