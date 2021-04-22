بايدن ينضم إلى قادة الناتو في قمة 14 يونيو في بروكسل

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرون من الدول الأعضاء في الناتو مناقشة العلاقات المتوترة مع روسيا والصين، وانسحاب القوات من أفغانستان، ومستقبل التحالف العسكري المكون من 30 دولة في قمة بلجيكا في 14 يونيو.





سيكون الاجتماع، في مقر الناتو في بروكسل، فرصة مباشرة لبايدن لإعادة بناء العلاقات مع قادة من أوروبا وكندا التي أصبحت متوترة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في بيان اليوم الخميس "هذه فرصة فريدة لتعزيز الناتو باعتباره التجسيد الدائم للعلاقة بين أوروبا وأمريكا الشمالية".





وقال ستولتنبرغ إن الاجتماع سيركز على "تحديات اليوم والغد الأمنية: الإجراءات العدوانية لروسيا، وتهديد الإرهاب، والهجمات الإلكترونية، والتكنولوجيات الناشئة والمدمرة، والتأثير الأمني لتغير المناخ، وصعود الصين".



