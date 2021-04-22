التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ـ فى ظل بعض جنى الارباح المتبادل على الاسهم و الصحى دعما لمواصلة الصعود لغربلة البائع و دخول خسارة حديد يستهدف المستويات السعرية الاعلى .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2027 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12867 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4079 نقطة.