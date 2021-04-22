Advertisements

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:23 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ـ فى ظل بعض جنى الارباح المتبادل على الاسهم و الصحى دعما لمواصلة الصعود لغربلة البائع و دخول خسارة حديد يستهدف المستويات السعرية الاعلى .
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2027 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12867 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4079 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2908 نقطة.

أخبار تهمك

الأسطورة باقي في مدريد.. تطور جديد بشأن سيرجيو راموس

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يلوم نجم الأهلي بعد السقوط أمام سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

قلق في برشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ 41 دقيقة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

10:00 ص

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

08:05 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر