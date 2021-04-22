Advertisements

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22-4-2021 عاشر أيام رمضان في محافظات مصر

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم موعد أذان مغرب اليوم الخميس 22-4-2021 العاشر من رمضان 2021 – 1442 في محافظات مصر.

وفقًا لإمساكية الهيئة العامة للمساحة، يتحدد موعد رفع أذان مغرب اليوم الخميس 22-4-2021 العاشر من شهر رمضان المبارك، في محافظة القاهرة، نحو الساعة 6.27 مساء، على أن تقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.49 مساء؛ ليصل عدد ساعات الصوم نحو 14.59 ساعة.

وقد حددت الإمساكية موعد أذان فجر غد الجمعة ليلة الحادي عشر من الشهر الفضيل في الساعة 3.47 صباحا، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22-4-2021 عاشر أيام رمضان في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجْر 3:48 AM
الشروق 5:21 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 3:29 PM
صلاة المَغرب 6:27 PM
صلاة العِشاء 7:49 PM

مواقيت الصلاة في الأسكندرية
صلاة الفجْر 3:51 AM
الشروق 5:25 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 3:36 PM
صلاة المَغرب 6:34 PM
صلاة العِشاء 7:57 PM

مواقيت الصلاة في إسماعيلية
صلاة الفجْر 3:43 AM
الشروق 5:16 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 6:23 PM
صلاة العِشاء 7:46 PM

مواقيت الصلاة في اسيوط
صلاة الفجْر 3:56 AM
الشروق 5:26 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:28 PM
صلاة المَغرب 6:25 PM
صلاة العِشاء 7:45 PM

مواقيت الصلاة في العريش
صلاة الفجْر 3:35 AM
الشروق 5:09 AM
صلاة الظُّهْر 11:43 AM
صلاة العَصر 3:21 PM
صلاة المَغرب 6:18 PM
صلاة العِشاء 7:41 PM

مواقيت الصلاة في الغربية
صلاة الفجْر 3:46 AM
الشروق 5:20 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 3:31 PM
صلاة المَغرب 6:28 PM
صلاة العِشاء 7:51 PM

مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر 4:30 AM
الشروق 5:57 AM
صلاة الظُّهْر 12:23 PM
صلاة العَصر 3:50 PM
صلاة المَغرب 6:49 PM
صلاة العِشاء 8:06 PM

أخبار تهمك

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 20 ساعة

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قلق في برشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعة

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

10:00 ص

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

08:05 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر