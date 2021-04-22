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موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22-4-2021 عاشر أيام رمضان في محافظات مصر
الخميس 22/أبريل/2021 - 10:19 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم موعد أذان مغرب اليوم الخميس 22-4-2021 العاشر من رمضان 2021 – 1442 في محافظات مصر.
وفقًا لإمساكية الهيئة العامة للمساحة، يتحدد موعد رفع أذان مغرب اليوم الخميس 22-4-2021 العاشر من شهر رمضان المبارك، في محافظة القاهرة، نحو الساعة 6.27 مساء، على أن تقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.49 مساء؛ ليصل عدد ساعات الصوم نحو 14.59 ساعة.
وقد حددت الإمساكية موعد أذان فجر غد الجمعة ليلة الحادي عشر من الشهر الفضيل في الساعة 3.47 صباحا، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22-4-2021 عاشر أيام رمضان في محافظات مصر
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجْر 3:48 AM
الشروق 5:21 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 3:29 PM
صلاة المَغرب 6:27 PM
صلاة العِشاء 7:49 PM
مواقيت الصلاة في الأسكندرية
صلاة الفجْر 3:51 AM
الشروق 5:25 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 3:36 PM
صلاة المَغرب 6:34 PM
صلاة العِشاء 7:57 PM
مواقيت الصلاة في إسماعيلية
صلاة الفجْر 3:43 AM
الشروق 5:16 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 6:23 PM
صلاة العِشاء 7:46 PM
مواقيت الصلاة في اسيوط
صلاة الفجْر 3:56 AM
الشروق 5:26 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:28 PM
صلاة المَغرب 6:25 PM
صلاة العِشاء 7:45 PM
مواقيت الصلاة في العريش
صلاة الفجْر 3:35 AM
الشروق 5:09 AM
صلاة الظُّهْر 11:43 AM
صلاة العَصر 3:21 PM
صلاة المَغرب 6:18 PM
صلاة العِشاء 7:41 PM
مواقيت الصلاة في الغربية
صلاة الفجْر 3:46 AM
الشروق 5:20 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 3:31 PM
صلاة المَغرب 6:28 PM
صلاة العِشاء 7:51 PM
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر 4:30 AM
الشروق 5:57 AM
صلاة الظُّهْر 12:23 PM
صلاة العَصر 3:50 PM
صلاة المَغرب 6:49 PM
صلاة العِشاء 8:06 PM
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