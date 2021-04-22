شركات بالبورصة تبيع أسهم خزينة اشترتها أثناء أزمة كورونا

أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية-ايسترن كومباني، بيع الأولى عدد 76 ألف سهم وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه عدد 6.4 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 824 ألف سهم، بيع الثانية 80 ألف سهم.

وارتفعت أرباح شركة ايسترن كوموني خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.





وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.





وحققت شركة مدينة نصر للإسكان أرباحاً بلغت مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



