Advertisements

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للأرض

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمى للأرض من خلال الإحتفال على منصات التواصل الإجتماعي لوزارة البيئة، وذلك بعرض عدد من الرسائل للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية انقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجى ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاحتفال باليوم العالمى للأرض هو اعتراف دولي بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا التي تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنبًا إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التي نعيش عليها.

ودعت فؤاد بهذه المناسبة الجميع بالعمل الجاد والسعى لإنقاذ كوكبنا الارض، فعلى الافراد مراجعة العادات الخاطئة والرجوع من جديد للعادات الصحية السليمة بعد عادات العصر الحديث السيئة والتي تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة في النشاط. مشيرة الى إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة ولكنها ستساهم فى انقاذ الطبيعة منها ترشيد استهلاك الطاقة، زراعة النباتات والأشجار والتشارك في ذلك مع الآخرين، ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام. وايضا ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف في استهلاك الطعام واعادة التدوير وغيرها.

كما دعت وزيرة البيئة المواطنين الى تقليل استهلاك البلاستيك فى حياتنا اليومية،لما يسببه من أضرار على صحة الإنسان والبيئة، مشيرة الى انطلاق العديد من المبادرات حول العالم لتقليل استهلاك البلاستيك، وانطلاق المبادرة الوطنية فى مصر للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، ووجود العديد من المبادرات الشبابية الناجحة فى هذا الشأن.

وأكدت فؤاد على أهمية التوقف عن كل الاعمال الى تؤدى الى انقراض الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجى والإنسانية، لافتة انه من العوامل التى يمكن ان تؤدى الى انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا ) من الحيوانات للإنسان تغير المناخ والتغيرات التى من صنع الانسان على الطبيعة، مشيرة إلى أن التنوع البيولوجى يمنع مسببات تلك الأمراض من الانتشار السريع لذا لابد من الحفاظ عليه. فنحن بحاجة إلى بناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام.

جدير بالذكر ان اليوم العالمى للأرض تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1970 ويرجع سبب اختيار يوم 22 أبريل، للاحتفال بيوم الأرض، لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميا شبكة يوم الارض فى اكثر من ١٩٣ دولة حول العالم.

أخبار تهمك

تمت بنجاح.. ريال مدريد يحسم صفقة قاذفة الصواريخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إجراء جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

منذ 38 دقيقة

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينهي الصفقة الكبرى لصالحه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس إبعاد ثلاثة من نجوم بالأهلي عن التشكيل الأساسي

منذ حوالي 20 ساعة

قلق في برشلونة قبل مواجهة خيتافي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أول تعليق من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل... إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة أمام سموحة

11:50 م

بكلمات نارية.. بيريز يفجر مفاجأة جديدة عن السوبر الأوروبي

10:00 ص

متحدث الوزراء يُحذر: إصابات كورونا أكثر من المعلن عنها

08:05 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر