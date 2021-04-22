مقتل ضابط في الجيش السوري من جراء القصف الإسرائيلي على دمشق

أعلن المرصد السوري، منذ قليل، مقتل ضابط في الجيش السوري من جراء القصف الإسرائيلي على قاعدة للدفاع الجوي شرق العاصمة دمشق، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له حسابه على تويتر، أنه شن هجومًا على عدد من بطاريات الصواريخ في سوريا من بينها البطارية التي أطلقت الصاروخ الذي سقط في جنوب إسرائيل.

ووفقًا للوكالة العربية السورية للأنباء، تصدت الدفاعات الجوية السورية للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في ضواحي دمشق.

وقالت الوكالة السورية: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مضيفة أن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم كما وقعت بعض الخسائر المادية.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية، مواقع قرب بلدة الضمير التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي دمشق وتوجد فيها جماعات مسلحة مدعومة من إيران.