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10.3 مليون جنيه أرباح" مطاحن الأسكندرية "في 9 شهور

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:32 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية،  عن المؤشرات المالية خلال  أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة هامشياً بنسبة 2.8 %، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 10.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 10.01 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة اشهر إلى 135.5 مليون جنيه، مقابل 141.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح بشكل طفيف إلى قيامها بشحن كمية 5460 طن دقيق 82 بالمائة تعادل 6659 طن قمح، ما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة.

وأشارت إلى تأثر الفائض بنحو 950 ألف جنيه أرباحاً رأسمالية يمثل صافي قيمة بيع خط الصفيح التركي.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 أرباحاً بلغت 5.57 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.53 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 92.07 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 92.63 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

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