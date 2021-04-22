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فرنسا تسجل 313 وفاة و34968 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 22/أبريل/2021 - 10:38 ص
فرنسا
فرنسا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في فرنسا، 313 وفاة و34968 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا، إلى 101881، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5374288، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة الصحة الفرنسية.

 

وأوضح تقرير الصحة الفرنسية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 13018378.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الفرنسية عن تسجيل 388 وفاة و43098 إصابة بالفيروس.

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