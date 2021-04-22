فيسبوك تعلن عن منتجات صوتية جديدة لمنافسة Clubhouse





أعلنت شركة فيسبوك - Facebook رسميًا عن تقديم مجموعة من المنتجات الصوتية الجديدة، يأتي ذلك بعد أيام فقط من بدء عملاق الوسائط الاجتماعية اختبار خدمة Hotline ، وهي عبارة عن منصة اجتماعية جديدة تشبه Clubhouse تستهدف المحترفين، وأعلنت شركة فيسبوك قبل يومين عن المنتجات الصوتية المستقبلية التي ستدمجها عبر تطبيقاتها وخدماتها.





وقالت الشركة في بيان رسمي، شهدنا ارتفاعًا مستمرًا في المحادثة الصوتية، على منصات مثل WhatsApp و Messenger، نتيجة لذلك، تهدف الشركة إلى توفير أدوات صوتية متعددة لتلبية احتياجات المستخدمين في المستقبل.





منتجات فيسبوك - Facebook الصوتية الجديدة





أدوات إنشاء الصوت الجديدة

تخطط شركة فيسبوك - Facebook لإضافة مجموعة متنوعة من أدوات إنشاء / تحرير الصوت للمبدعين المحترفين والهواة لتقديم أفضل التجارب الصوتية لجمهورهم. ستقوم الشركة بدمج الأدوات في تطبيق Facebook وستستخدم تقنيات الصوت مثل تحويل الصوت وتحويل الكلام إلى نص لتشغيلها.





بالإضافة إلى ذلك ، سيستخدم التطبيق AI لتحسين جودة الصوت من خلال التخلص من ضوضاء الخلفية. بالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن المبدعون من إضافة مؤثرات صوتية متنوعة ومؤثرات صوتية وموسيقى من مجموعة أصوات Facebook إلى الخلفية الصوتية لجعل إبداعاتهم أكثر متعة.





المقاطع الصوتية

Soundbites هو تنسيق صوتي جديد تخطط شركة فيسبوك - Facebook لجلبه عبر تطبيقاته. باستخدام هذا ، سيتمكن منشئو المحتوى من مشاركة مقاطع صوتية إبداعية قصيرة مع جمهورهم. يمكن أن تشمل هذه النكات وحكايات الحياة الصغيرة والقصائد والاقتباسات الملهمة وغيرها الكثير.





وتقول شركة فيسبوك - Facebook إنها تعمل حاليًا مع "عدد صغير من المبدعين" لاختبار تنسيق الصوت الجديد وتحسينه. بعد الاختبار ، الذي سيستمر خلال الأشهر القليلة المقبلة ، ستضيف الشركة Soundbites إلى تطبيقاتها ليستمتع بها الجماهير.





البودكاست على فيسبوك - Facebook

تقوم فيسبوك - Facebook بجلب البودكاست إلى تطبيقات Android و iOS. حاليًا ، يمكن لمستخدمي Facebook تصفح الملايين من صفحات ومجموعات البودكاست على النظام الأساسي. ومع ذلك ، يتعين عليهم مغادرة تطبيق Facebook للاستماع إلى أي بودكاست.





لذلك ، باستخدام Podcasts على Facebook ، سيتمكن المستخدمون من الاستماع إلى البودكاست مباشرة على تطبيق Facebook. سيتمكن المستخدمون من الاستماع إلى حلقات البودكاست المفضلة لديهم أثناء استخدام التطبيق وحتى عند تشغيل التطبيق في الخلفية. علاوة على ذلك ، سيحصل المستخدمون على توصيات مخصصة للبودكاست بناءً على اهتماماتهم.





غرف الصوت الحية في Facebook و Messenger

تعد Live Audio Rooms منافسًا مباشرًا لـ Clubhouse. ستجلب نفس الميزات التي تم تعميمها بواسطة Clubhouse. لقد رأينا تقارير حول هذه الميزة في وقت سابق من هذا العام عندما بدأ Clubhouse في اكتساب قوة جذب في السوق. لذلك ، كما يمكنك أن تتخيل ، سيتمكن المستخدمون من إنشاء غرف صوتية للمستمعين للانضمام إليها لإجراء محادثات صوتية حية.





وتقول الشركة إنها ستبدأ اختبار Live Audio Rooms قريبًا ويتوقع أن يكون متاحًا على تطبيق Facebook بحلول صيف عام 2021. ستقدم الشركة في البداية الميزة إلى 1.8 مليار مستخدم باستخدام المجموعات وعشرات الملايين من المجتمعات النشطة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.







