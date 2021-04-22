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فرمان ناري من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى لاعبى الفريق الأحمر، بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية عقب الخسارة من سموحة، مساء أمس الأربعاء بنتيجة 1-2، خلال المباراة التى جرت بينهما على استاد الأهلى بالسلام، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز.


وكان الأهلي قد حقق خسر أمام سموحة 2 / 1 فى الوقت القاتل من اللقاء، بعدما اغتنم مهاجم الفريق حسام حسن خطأ الحارس محمد الشناوى وخروجه من مرماه وسجل هدف الفوز لـ سموحة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلى عند 30 نقطة فى المركز الثانى من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط خلف الزمالك "المتصدر"، والذى خاض 15 لقاء، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 27 نقطة فى المركز الخامس.

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