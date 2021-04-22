ماركا تعلق على مواجهة راموس ومحمد صلاح المحتملة في الأولمبياد

تحدث صحيفة "ماركا" الإسبانية، على مجموعة منتخب مصر لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، والتي تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وأجريت القرعة اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمدينة زيورخ السويسرية، حيث وصفت الصحيفة الإسبانية، بمجموعة الموت.

وكشفت الصحيفة، عن مواجهة مرتقبة بين محمد صلاح نجم ليفربول والذي من المحتمل أن يكون قائدًا للمنتخب المصري في البطولة، وسيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا.

ويمتلك محمد صلاح ذكريات سيئة من قبل مع سيرجيو راموس، وذلك عند تعرض الفرعون المصري لإصابة قوية خلال مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، في كييف عام 2018، وفاز الفريق الملكي بذلك اللقب، بل وأبعد صلاح عن أولى مباريات منتخب مصر في كأس العالم ضد أوروجواي.

وأشارت الصحيفة، أن راموس يهدف للمشاركة مع منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، بسبب رغبته في المشاركة بجميع البطولات والدورات الممكنة مع منتخب بلاده وفريقه، وتبقى دورة الألعاب الأولمبية هي البطولة الوحيدة التي لم يشارك فيها قائد ريال مدريد.

ومن المقرر أن تكون المباراة الافتتاحية بين إسبانيا ومصر يوم 22 يوليو المقبل على ملعب سابورو، في التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.