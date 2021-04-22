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ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 قبل مباريات اليوم

الخميس 22/أبريل/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات اليوم الخميس الموافق 22-4-2021.

ويلتقي الزمالك بنظيره الإنتاج الحربي، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يواجه وادي دجلة نظيره المقاولون العرب.

ويتصدر قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز، أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وحسام حسن مهاجم سموحة، برصيد 9 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- أحمد سمير "طلائع الجيش" برصيد 9 أهداف

2- حسام حسن "سموحة" برصيد 9 أهداف

3- عمر كمال "المصري" برصيد 8 أهداف

4- يوسف أوباما "الزمالك" برصيد 7 أهداف

5- أحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" برصيد 7 أهداف

6- محمد شريف " الأهلي"برصيد 6 أهداف

7- رمضان صبحي "بيراميدز"برصيد 6 أهداف

8- شيملس بيكلي " مصر المقاصة" برصيد 6 أهداف

9- رزاق سيسيه " الاتحاد السكندري" برصيد 6 أهداف

 

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