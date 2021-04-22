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موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستضيف فريق برشلونة نظيره خيتافي على ملعب الكامب نو، غدًا الخميس في إطار مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة ضد خيتافي، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة برشلونة وخيتافي على قناة Bein Sports HD 1، بإدارة تحكيمية للحكم خورخي فاسكيز.

ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر، وله مباراة مؤجلة ضد غرناطة.

بينما يتواجد خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، وكانت مباراة الدور الأول انتهت لصالحه بهدف نظيف.

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