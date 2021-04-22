محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس بذكري العاشر من رمضان



قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة الأبطال، قادة وضباطًا وجنودًا، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.





ودعى المحافظ المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.



وأشاد محافظ بورسعيد بجنودنا البواسل الذين سطروا أروع مثال للبطولة والتضحية لاستعادة الكرامة وتحرير الأرض، لافتًا أن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا، نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار



وأكد المحافظ على الدور الوطنى والبطولى الذى لعبته القوات المسلحة فى الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذى لا زالت تقدمه والتضحيات العظيمة التى لا تتوانى فيها لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة.