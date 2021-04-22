أسعار الخضروات والفاكهة في محافظة الدقهلية اليوم الخميس

إستقرت أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري عموما وبأسواق محافظة الدقهلية علي وجه الخصوص، ليوم الخميس 22-4-2021، عاشر ايام رمضان، جاء ذلك مع استمرار الحكومة بضخ كميات كبيرة منها خلال فترة شهر رمضان لتلبية الطلب المتزايد عليها.



وكشف موقع سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 22-4-2021 والتي جاءت كالتالي تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.8 جنيه، والبطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، والبصل بين 1.5 و4.54 جنيه، والكوسة بين 3 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، والملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها، الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، ووصل سعر كيلو البامية إلى 40 جنيه للكيلو وسط توقعات بانخفضها خلال الايام القادمة مع بداية حصادها.



وقد جاءت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 22-4-2021 كالأتي حيث تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات، الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها، والكانتلوب بين 3 و5 جنيهات، والفراولة بين 4 و7 جنيهات، الجوافة بين 4 و7 جنيهات، البطيخ بين 12 و18 جنيها، الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.