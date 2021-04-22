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جرحى جراء عملية طعن في مركز لطالبي اللجوء بهولندا

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:11 ص
الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
وكالات
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أصيب 7 أشخاص بجروح 2 منهم في حالة خطرة بحادث طعن في مركز لطالبي اللجوء في هولندا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

واعتقلت الشرطة الهولندية، مقيم عمره 24 عاما من سكان المركز، ولم يتضح على الفور الدافع وراء حادث الطعن.

 

وقالت الشرطة الهولندية، في بيان اليوم الخميش، إن حادث الطعن وقع في بلدة إخت على بعد 180 كيلومترا جنوب العاصمة أمستردام.

 

وأضاف البيان، إنه تم استدعاء الضباط إلى مركز طالبي اللجوء حوالي الساعة 10:15 مساء (20:15 بتوقيت غرينتش) واعتقلت المشتبه به بعد 10 دقائق.

 

وأوضحت الشرطة الهولندية، أنه تم نقل الجرحى جميعا الى مستشفى لتلقي العلاج، ونقل سكان المبنى الذي وقع فيه حادث الطعن إلى مبان أخرى في المركز أثناء تحقيق الشرطة.

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