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عودة مذيعة الربط على راديو إنرجي من تقديم سارة المنذر

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أحيت محطة راديو إنرجي 92.1، في خريطتها الرمضانية هذا العام فكرة مذيع الربط الذي تقدمه سارة المنذر لأول مرة في خطوة حنين إلى الماضي.

مذيعة الربط كانت معروفة في محطات التلفزيون قديما، ومهمتها قائمة على الربط بين البرامج واعلام المشاهدين و المستمعين اخر الاحداث وما سيتم بثه في الساعات المقبلة، وإذاعة الأغاني التي يطلبونها في الفواصل بين فقرات إذاعة المسلسلات الرمضانية.

تحرص سارة المنذر على التواصل مع المستمعين عبر الهاتف، والحديث معهم حول أحوال الطقس وحالة الطرق التي يسيرون عليها أثناء العودة إلى منازلهم قبل الإفطار، والمسلسلات الرمضانية التي يتابعونها.

وقالت عايزة سعودي مدير إذاعة اينرجي ان وجود مذيع الربط يهدف إلى تسلية المستمعين والتواصل معهم بين فقرات المحطة ومسلسلاتها خاصة أن اينرجي أنتجت هذا العام مسلسلاتها الخاصة التي يشارك فيها نجوم ومشاهير منهم نيللي كريم وآسر ياسين في وعشان الـ Big Million، والمسلسل الآخر بطولة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح وهو رحلتي من الشك إلى بلطيم.

وقالت سعودي إن مذيع الربط من أهم الفقرات التي كانت تقدم في التلفزيون والراديو قديما، وكان يقدمه كبار المذيعين المثقفين، وأضافت الجيل الجديد لا يتذكر مذيع الربط و أهميته، ويظن بعضهم أنهم كانوا بلا هدف محدد إلا أن ذلك غير صحيح على الإطلاق.

وأوضحت عايدة سعودي أن راديو إنرجي قرر إحياء فكرة مذيع الربط خلال الخريطة البرامجية لشهر رمضان لتثقيف المستمعين وربطهم بالأحداث الحالية، مشيرة إلى أن سارة المنذر توصل المستمعين بالأحداث الحالية والأمور التي تحدث خلال ساعات اليوم.

أولوية مذيع الربط هي إفادة المستمع وتثقفيه وإخباره بأحداث البرامج والأعمال الرمضانية بطريقة خفيفة وملخصة بحسب وصف عايدة سعودي.

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