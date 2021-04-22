عودة مذيعة الربط على راديو إنرجي من تقديم سارة المنذر

Advertisements
عودة مذيعة الربط على راديو إنرجي من تقديم سارة المنذر
الخميس 22/أبريل/2021 - 11:12 ص
الفجر الفني
Advertisements
أحيت محطة راديو إنرجي 92.1، في خريطتها الرمضانية هذا العام فكرة مذيع الربط الذي تقدمه سارة المنذر لأول مرة في خطوة حنين إلى الماضي.
مذيعة الربط كانت معروفة في محطات التلفزيون قديما، ومهمتها قائمة على الربط بين البرامج واعلام المشاهدين و المستمعين اخر الاحداث وما سيتم بثه في الساعات المقبلة، وإذاعة الأغاني التي يطلبونها في الفواصل بين فقرات إذاعة المسلسلات الرمضانية.
تحرص سارة المنذر على التواصل مع المستمعين عبر الهاتف، والحديث معهم حول أحوال الطقس وحالة الطرق التي يسيرون عليها أثناء العودة إلى منازلهم قبل الإفطار، والمسلسلات الرمضانية التي يتابعونها.
وقالت عايزة سعودي مدير إذاعة اينرجي ان وجود مذيع الربط يهدف إلى تسلية المستمعين والتواصل معهم بين فقرات المحطة ومسلسلاتها خاصة أن اينرجي أنتجت هذا العام مسلسلاتها الخاصة التي يشارك فيها نجوم ومشاهير منهم نيللي كريم وآسر ياسين في وعشان الـ Big Million، والمسلسل الآخر بطولة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح وهو رحلتي من الشك إلى بلطيم.
وقالت سعودي إن مذيع الربط من أهم الفقرات التي كانت تقدم في التلفزيون والراديو قديما، وكان يقدمه كبار المذيعين المثقفين، وأضافت الجيل الجديد لا يتذكر مذيع الربط و أهميته، ويظن بعضهم أنهم كانوا بلا هدف محدد إلا أن ذلك غير صحيح على الإطلاق.
وأوضحت عايدة سعودي أن راديو إنرجي قرر إحياء فكرة مذيع الربط خلال الخريطة البرامجية لشهر رمضان لتثقيف المستمعين وربطهم بالأحداث الحالية، مشيرة إلى أن سارة المنذر توصل المستمعين بالأحداث الحالية والأمور التي تحدث خلال ساعات اليوم.
أولوية مذيع الربط هي إفادة المستمع وتثقفيه وإخباره بأحداث البرامج والأعمال الرمضانية بطريقة خفيفة وملخصة بحسب وصف عايدة سعودي.
Advertisements