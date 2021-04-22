أسعار الذهب اليوم الخميس 22-4-2021 في الدقهلية

إستقرت أسعار الذهب في محلات المجوهرات علي مستوي محافظة الدقهلية.



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أسعار الذهب اليوم الخميس 22-4-2021 في مصر



سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 883 إلى 886 جنيهًا



سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 810 إلى 812 جنيهًا



سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 773 إلى 775 جنيهًا



سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 663 إلى 664 جنيهًا



سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 515 إلى 517 جنيهًا



سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 442 إلى 443 جنيهًا



سعر أوقية الذهب تسجل 27،475 إلى 27،546 جنيهًا



سعر الجنيه الذهب يسجل 6،184 إلى 6،200 جنيهًا



سعر كيلو الذهب يسجل 883،429 إلى 885،714 جنيهًا

