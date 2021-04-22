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أسعار الذهب اليوم الخميس 22-4-2021 في الدقهلية

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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إستقرت أسعار الذهب في محلات المجوهرات علي مستوي محافظة الدقهلية.

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 أبريل 2021.

أسعار الذهب اليوم الخميس 22-4-2021 في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 883 إلى 886 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 810 إلى 812 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 773 إلى 775 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 663 إلى 664 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 515 إلى 517 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 442 إلى 443 جنيهًا

سعر أوقية الذهب تسجل 27،475 إلى 27،546 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6،184 إلى 6،200 جنيهًا

سعر كيلو الذهب يسجل 883،429 إلى 885،714 جنيهًا

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