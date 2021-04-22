7 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 7 قرارات جمهورية بشأن إعادة تعيين عضو بالنيابة العامة وتعديل أقدمية بعض المستشارين بهيئة قضايا الدولة، ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم.





وجاءت القرارات كالتالي:





- القرار 128 لسنة 2021، بإعادة تعيين محمــود مــاهــر محـمــود وهبة، مساعدًا للنيابة العامة، علي أن يكون تاليًا لـ كــريم حســن عبد العــزيز محمــد العزب، وسابقًا علي محمد محمود محمود عبد الله، اعتبارًا من تاريخ ترقية أقرانه في 18 6 2020.





- القرار رقم 129 لسنة 2021، بتُعديل أقدمية المستشار الحسين إبراهيم عبد ربه حسن، وكيل هيئة قضايا الدولة، في ذات الدرجة، لتكون اعتبارًا من 10 8 2014، تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2014 المقضي بإلغائه، على أن يـكون ترتيبه تاليًا للمستشار محمود السيد أحمد السيد، وسابقًا على المستشار هاني محمد الراوي عبد المبدي وكيلي هيئة قضايا الدولة آنذاك.





- القرار رقم 130 لسنة 2021، بتُعديل أقدمية عبد الله كرم الدين علي كرم الدين، المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة، في ذات الدرجة، لتكون اعتبارًا من 10 8 2014، تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2014 المقضي بإلغائه، على أن يـكـون ترتيبه تاليًا لـ محمد علي بركات علي، وسابقًا على أحمد فؤاد عمر حسين الهواري «المستشارين المساعدين من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة آنذاك.





- القرار رقم 131 لسنة 2021، بتُعديل أقدمية الدكتور محمد محمد فتحي عبد الرحمن، المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة، في ذات الدرجة، اعتبارًا من 10 8 2014، تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2014 المقــضي بإلغــائه، علي أن يـكــون ترتيبه تاليًا لـ أحمــد السعــيد عبد الســلام محمــود، وسابقًا علي الدكتور السيد أحمد الطوخي أحمد المستشارين المساعدين من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة في هذا التاريخ.





- القرار رقم 132 لسنة 2021، بتُعديل أقدمية محمد فاروق أحمد عمرو، المستشار المساعد من الفئة أ بهيئة قضايا الدولة، إلي درجة مستشار بالهيئة، اعتبارًا من 20 7 2018، تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2018، المقضي بإلغائه، على أن يكون ترتيبه تاليًا لـ لويس عطية لويس محرز، وسابقًا على عمرو عرفات سليمان أبو حجازه المستشارين بهيئة قضايا الدولة آنذاك.



