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أسعار الدواجن اليوم الخميس ٢٢-٤-٢٠٢١ في الدقهلية

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم الخميس 22-4-2021، استقرارا في السوق المحلى وخاصة في محافظة الدقهلية، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.



وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.



بينما استقرت أسعار البيض بجميع أنواعه حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع 33-36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها

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