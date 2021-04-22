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رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بذكر ي انتصارات العاشر من رمضان

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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يتقدم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة بأصدق التهانى القلبية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن هذه الملحمة المجيدة ستظل شاهدة على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل التي نستلهم منها أسمى معانى الفداء والعطاء.

وأضاف سيادته أن هذا اليوم العظيم هو مصدر مجد وفخر للقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري على مر التاريخ، ووسام على الصدور، وشفيع للشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل الوطن.

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