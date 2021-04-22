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أسعار اللحوم اليوم الخميس ٢٢-٤-٢٠٢١ في محافظة الدقهلية

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت أسعار اللحوم، اليوم الخميس ٢٢-٤-٢٠٢١ في اسواق محافظة الدقهلية، استقرارا فى الأسواق خلال 10 أيام شهر رمضان المبارك، مع قيام الحكومة بضخ مزيد الكميات منها لتحقيق استقرار الاسعر في شهر رمضان.

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو

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