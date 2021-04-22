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إسرائيل تحقق بسبب إخفاق المنظومة الدفاعية بالتصدي للصاروخ السوري

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:22 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية تحقق بسبب إخفاق المنظومة الدفاعية بالتصدي للصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونة.

 

وقد فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحقيقًا فيما إذا تمكنت دفاعاته الجوية من اعتراض الصاروخ السوري الذي سقط قرب مفاعل ديمونا النووي.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له حسابه على تويتر، أنه شن هجومًا على عدد من بطاريات الصواريخ في سوريا من بينها البطارية التي أطلقت الصاروخ الذي سقط في جنوب إسرائيل.

 

 وكان الجيش الإسرائيلي، قال إن صاروخًا سوريًا أرض-جو انفجر في جنوب إسرائيل في حادث أدى إلى انطلاق صافرات تحذيرية في منطقة قريبة من مفاعل ديمونا النووي الذي تحيط به السرية.

 

وحتى الآن، لم تصدر تقارير عن إصابات أو أضرار في إسرائيل.

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صاروخ سوريا المنظومة الدفاعية اسرائيل

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