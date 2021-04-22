بالصور.. محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بمدن المحافظة

تابع، اليوم، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال استكمال تشجير كورنيش النيل بمدينة بنها، حيث جرى الانتهاء من أعمال تشجير الجزيرة الوسطى عند دوران منطقة أخر الفلل، وجرى زراعتها بالنجيلة ونخيل السيكس والأكاليفا الحمراء.





يأتي ذلك في إطار مشروع المحافظة لتطوير كورنيش مدينة بنها والشوارع المؤدية إليع بتكلفة 38 مليون جنيه.





وخلال الجولة وجه المحافظ، رئيس المدينة بالمتابعه المستمرة للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة وجهاز التنسيق الحضري لتذليل أي عقبات تعترض دفع الأعمال لتسليم المشروع بأقرب وقت ممكن ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها ومحافظة القليوبية.





كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال إنشاء حديقة ومنتزه عام بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول عند مصنع توشيبا العربي، وأعمال إنشاء حديقة ومنتزه أيضا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا، وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية حيث وجه المحافظ بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.





وتفقد المحافظ أعمال دهان الأرصفة والبلدورات بطريق طابا ومدخل بنها القبلي، والتي جرى الانتهاء من رصفه بالكامل بطول 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه وأصبح مدخلا حضاريا يليق بمدينة بنها، حيث جرى تجميله وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد.





وتابع الهجان، أعمال الرفع المساحي وفصل الحد لمدرسة الزهويين بمركز شبين القناطر نتيجة تعدي أحد المواطنين على مساحة تقرب من 150 متر.





وكلف المحافظ لجنة من قبل مديرية المساحة بأعمال الرفع المساحي للمدرسة بالكامل، وجرى ضم المساحة المتعدي عليها لإنشاء فناء بسور للمدرسه والتي جرى إنشائها ضمن مبادرة مبادرة حياه كريمة، وحفاظا على أصول الدولة من أراضي، وجرى تكليف مديرية المساحة بالقليوبيه بفصل الحد بين حدود مدرسة الزهويين بشبين القناطر والجار المتعدي على ملكية الدولة، وتبين عدم تمكين هيئة الأبنية التعليمية من استكمال السور لقطعه الأرض الجاري إنشاء مدرسة عليها طبقا لقرار التخصيص الصادر في هذا الشأن.





وأسفر فصل الحد عن زيادة المساحة للمدرسة، وجرى التوجيه للمهندسة هالة شندي مدير عام لهيئة الأبنية بضرورة سرعة ضمها للمدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية.





كما تفقد المحافظ منطقة مزلقان السكة الحديد بمدينة شبين القناطر لمتابعة الإجراءات التي اتخذها مجلس المدينة من شن عدة حملات لرفع الإشغالات بالمنطقة، وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الليلي المكثف من إدارات مجلس مدينة شبين القناطر وشرطة المرافق والاشغالات وقوة أمنية من مركز الشرطة لمنع تواجد الباعة بمنطقة السكة الحديد.





وأكد المحافظ أنه جرى التنسيق مع رئيس هيئة السكة الحديد، لتوفير شرطة السكة الحديد لمنع تواجد الباعة على شريط السكة، في خطوة هامة لمنع ظاهرة سوق الأحد الأسبوعي، وجرى نقل الباعة الجائلين إلى منطقة مخصصة لهم لتيسير الحركة المرورية ومنع تلك المظاهر العشوائية.





وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء مبنى ديوان عام مجلس مدينة شبين القناطر على مساحة 1320 متر ومخطط لإقامة 4 طوابق + الأرضي بتكلفة تصل إلى 27 مليون جنيه ممولة من الخطة الاستثمارية للمحافظة بند تدعيم الوحدات المحلية.





واطلع المحافظ على الرسومات الهندسية للمشروع ووجه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع والمتابعة الجيدة من قبل الإدارة الهندسية وهيئة الأبنية التعليمية.





وتابع المحافظ جولته بحي شرق شبرا الخيمة حيث تفقد المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة رفع تراكمات القمامة المتولدة من حي غرب وشرق شبرا الخيمة تمهيدا لنقلها إلى مدفن العبور وتقع المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25،5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة.





وكلف المحافظ، رئيس حي شرق شبار الخيمة بعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع 15 مايو وترعة الشابوري والتي شملت ازاله كشك مخالف أقيم بدون الحصول على التراخيص اللازمة.



