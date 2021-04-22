مصر وروسيا تتفقان على إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V"

كشف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع شركة "مينافارم" المصرية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".



وجاء في بيان الصندوق: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "مينافارم" المصرية، إحدى شركات "بروبيوجين" الألمانية، عن اتفاق لإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".



وتابع البيان: "يعتزم الطرفان البدء في النقل التكنولوجي قريبا وبدء إنتاج اللقاح في الربع الثالث من عام 2021".



وكانت اجتمعت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يوم الاثنين الماضي، مع السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، حيث بحثا سبل التعاون لتوفير لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا.



وبحث الطرفان فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية احتياجات البلد من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدًا للتصدير إلى الدول الأفريقية.