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رئيس مدينة القنايات تقود حملة لمتابعة أعمال البناء المخالف

الخميس 22/أبريل/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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قادت ثناء فوزى جميل رئيس مركز ومدينة القنايات حملة للمرور الميدانى لمتابعة أعمال البناء المخالف للقانون بنطاق مدينة القنايات. بناءًا على توجيهات وتعليمات الدكتور الوزير محافظ الشرقية ممدوح غراب بشأن تكثيف متابعة أعمال البناء المخالف للقانون والتصدى لها وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه.

رافق رئيسة المدينة في الحملة ممدوح عبدالعظيم نائب رئيس المدينة والإدارة الهندسية بمجلس مدينة القنايات.

وأسفرت الحملة عن التصدى لحالة بناء مخالف للقانون بنطاق مدينة القنايات وذلك بقيام مواطن بنطاق مدينة القنايات بالقيام بعمل شدة خشبية للدور الثاني علوى بالمخالفة للقانون 119لسنة2008 وذلك بدون ترخيص مخالفا للقانون،وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك بالتنسيق والتعاون مع مأمور قسم شرطة القنايات.

وفي السياق نفس قامت ثناء فوزى رئيس مدينة القنايات وممدوح عبدالعظيم نائب رئيس المدينة بالمرور الميدانى لمتابعة أعمال النظافة والتجميل بنطاق مدينة القنايات.

وتم المرور لمتابعة أعمال النظافة بنطاق مدينة القنايات ورفع تجمعات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وعلى الطرق العامة.

كما تم متابعة عمال تحسين البيئة والطرق اثناء قيامهم بأعمال ترميم وصيانة البلدورات الموجودة على الطريق العام (الزقازيق-القنايات) وذلك لاستكمال أعمال التجميل بمدخل المدينة،وكذلك تم القيام برفع تجمعات الأتربة والسفوحة من على الطريق ولاتزال الأعمال مستمرة.
رئيس مدينة القنايات تقود حملة لمتابعة أعمال البناء المخالف
رئيس مدينة القنايات تقود حملة لمتابعة أعمال البناء المخالف
رئيس مدينة القنايات تقود حملة لمتابعة أعمال البناء المخالف
رئيس مدينة القنايات تقود حملة لمتابعة أعمال البناء المخالف

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