القوى العاملة تكشف تفاصيل طعن مصري بالكويت

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المواطن المصري "إميل إسحاق مهنى جرس" المعتدى عليه بالكويت يتلقي كل الدعم والمساندة اللازمة، لافتا إلى أن جميع حقوقه محفوظة، مؤكدا أن دولة الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد، مشددًا على أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أي مواطن مصري بالخارج والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكله، وأن كرامة المصري من كرامة الوطن.



وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كلف رئيس مكتب التمثيل العمالي بمتابعة حالة المواطن المصري لحظة بلحظة وتقديم تقرير فوري عن كل مستجد يتم في هذا الموضوع حفاظا على جميع حقوقه.



وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم بملابسات الواقعة، أوضح أن المواطن المذكور من محافظة المنيا ومتزوج ويعول طفلا ويعمل بالكويت بشركة “كيوت هوم ستار” للأثاث والمفروشات منذ 5 سنوات بوظيفة سائق، بالإضافة إلى القيام بأعمال تنجيد وتركيب الستائر.



وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالي أن المكتب زار المواطن مرتين، ونقل إليه تمنيات الوزير له بالشفاء العاجل ومتابعة موضوعه والوقوف بجانبه لحين الحصول على كافة حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء بالتنسيق التام مع القنصلية والمستشار القانوني بالسفارة، لافتا إلى أنهم يهتمون بموضوعة ويطلعون على تفاصيل موقفه لحظة بلحظة وتقديم الدعم اللازم له.



وأطلع رئيس مكتب التمثيل العمالي الوزير - من خلال تقريره- عن تفاصيل الواقعة، حيث أشار إلى المواطن المصري تلقى طعنه على يد مواطن كويتي يدعى عبدالعزيز محمد البرويشى، بسبب أن الجاني هو أحد عملاء الشركة التي يعمل بها المجني عليه، وبناء على تكليف للمجني عليه بتركيب ستائر للجاني بأحد الكرفانات بمنطقة الدوحة بالكويت منذ شهرين، وبعد انتهاء التركيبات طلب الجاني إجراء بعض التعديلات على التركيبات ولكن المجنى عليه رفض ذلك نظرا لعدم حصوله على أتعابه.



واستطرد رئيس المكتب في تقريره، لافتا إلى أن الجاني تربص للمواطن المصري “إميل إسحاق مهنى” أمام مقر عمله وفجأة عند خروجه بادره بالسب والقذف ومحاولة إدخاله سيارته الخاصة بالإكراه، وعند مقاومة المجني عليه قام الجاني بطعنه بسكين في كتفه الأيسر من الخلف وفر هاربًا، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الفروانية بعد إجراء جراحة بها 16 غرزة، ومن المتوقع خروجه من المستشفى مساء اليوم الخميس بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وكتابة محضر بالواقعة داخل قسم الشرطة بالمستشفى، وسيقوم المكتب بالتواصل معه أثناء كتابة المحضر لمعرفة تفاصيله وتسجيل رقم المحضر لمتابعته مستقبلًا.